Умер Олег Табаков

В Москве скончался режиссер, актер, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков. Артисту было 82 года. Медики несколько месяцев боролись за его жизнь. В последние минуты семья была рядом с ним.

Олег Табаков был госпитализирован днем 27 ноября 2017 года. Артист пришел на плановый прием к стоматологу, откуда был срочно доставлен в реанимацию Первой градской больницы. Как рассказали в театре "Табакерка", актеру в частной столичной клинике ставили имплантаты.

Позже стало известно, что у Табакова диагностировали сепсис. Каким образом артист получил заражение крови, не уточнялось.

Здоровье актера резко ухудшилось днем 28 ноября. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и установили трахеостому (искусственное дыхательное горло – трубка, которая помещается в трахею). Позже состояние Олега Павловича удалось стабилизировать.

В первых числах января 2018 года у Табакова наблюдалась положительная динамика. Сообщалось, что он реагировал на осмотр и жаловался на умеренную боль в области легких, где был установлен дренаж. По словам медиков, актер ориентировался в пространстве и времени. К сожалению, улучшения оказались временными.

30 января в СМИ распространилась тревожная информация о состоянии Табакова. Говорили, что у него начались судороги и, вероятно, отказывает головной мозг. 12 марта Олег Табаков скончался, артиста отключили от аппарата жизнеобеспечения. Информацию о смерти актера подтвердили в пресс-службе театра, которым он руководил, передает РЕН ТВ.

Олег Табаков – основатель, художественный руководитель театра под руководством Олега Табакова ("Табакерка"), удостоен звания "Народный артист СССР", является лауреатом Государственных премий СССР (1967) и России (1997), а также полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" и членом Совета по культуре и искусству при президенте России.

В 2000 году стал художественным руководителем МХТ имени Чехова. На его счету более 120 работ в кино и около 100 – в театре.

