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Шоу-бизнес

"Иванушка" Олег Яковлев оставил жену ни с чем

Олег Яковлев с женой. Фото: пресс-служба
Журналисты выяснили, что звезда группы "Иванушки International" Олег Яковлев в своем завещании не указал имени возлюбленной Александры Куцевол. По словам родственницы покойного артиста, девушка собирается бороться за наследство.
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Летом 2017 года совершенно неожиданно для общественности скончался Олег Яковлев. У него осталась гражданская супруга Александра Куцевол и племянница Татьяна Яковлева, которая живет в Иркутске. Сейчас решается судьба наследства артиста, которое, по подсчетам некоторых специалистов, оценивается в 200 миллионов рублей.

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Очевидно, что за имущество певца между его близкими назревает борьба. Как заявила Татьяна Яковлева журналистам, Олег оставил завещание, которым осталась недовольна Александра Куцевол. "Завещание есть. Саша Куцевол собирается оспаривать завещание Олега, поскольку ее фамилии в этом документе не оказалось", – приводит слова племянницы артиста сайт "Комсомольская правда".

Куцевол в беседе с представителями СМИ утверждала, что не будет бороться за наследство любимого мужчины. Однако Татьяна Яковлева опровергла ее слова. "Неправда. Судя по действиям, Александра не собирается отказываться от наследства и ведет очень активную борьбу в этом направлении", – сообщила Яковлева.

По признанию женщины, вначале у нее с Куцевол были хорошие отношения. "Я с Сашей очень искренне общалась, мы переписывались каждый день, подружились, я была искренне рада, поддерживала ее во всем. Мы не могли наговориться, я была очень рада нашему общению и пониманию. Даже подумала: Олежа, наверное, тоже рад. Когда мой старший сын полетел в Москву на захоронение, я наказала ему, чтобы во всем помогал и поддерживал Сашу. Но она, к сожалению, все испортила. Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега – Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой Куцевол прекратилось. Насколько я знаю, Саша Куцевол обращалась недавно к ребятам из "Иванушек" за финансовой помощью..." – поведала родственница Олега Яковлева.

Напомним, Олег Яковлев скончался 29 июня на 47-м году жизни. У него была запущенная форма пневмонии (по другой версии, цирроз печени). Прощание с экс-солистом "Иванушек International" прошло несколько дней спустя. Музыканта кремировали. Лишь в начале августа урну с прахом артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор: Наталья Аряева18 января 2018, 09:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил "Иванушка" Олег Яковлев

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