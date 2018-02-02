Похудевшая Утяшева высказалась о своей пластике

Ляйсан Утяшева прокомментировала слухи о том, будто она перекроила лицо в результате пластических операций. Телеведущая опровергла информацию и сообщила истинную причину изменений.

В Сети давно ходят слухи о том, что бывшая гимнастка, супруга звезды Comedy Club Павла Воли сильно изменилась. Пользователи заподозрили, что Ляйсан Утяшева совершала какие-то манипуляции со своим лицом. Некоторые уверены: телеведущая полностью "перекроила себя".

Утяшева решила пояснить, что произошло на самом деле. "Я не делала никакой пластики. Где взять время на это и зачем? Мои глаза и щеки изменились после того, как я закончила, наконец, кормить дочь Софию грудью и стала активно приводить себя в форму, готовить новую танцевальную программу. Потеряла девять килограммов!" – отметила она.

Публикация от Ляйсан Утяшева / Liasan (@liasanutiasheva) Янв 10, 2018 at 3:50 PST

Ляйсан рассказала, как добилась таких хороших результатов. "Ирина Винер говорила мне когда-то, что при моем типе лица нельзя поправляться. Даже 500 граммов лишнего веса сразу округляют щеки. Работая над новым проектом, я проводила по шесть часов в зале, соблюдала правильную спортивную диету. Так мне удалось похудеть и приобрести почти спортивную форму. Так что моему омоложению способствовал спорт, а не пластика", – цитирует ее HELLO!

Утяшева призналась, что в детстве не собиралась быть гимнасткой и свои мечты связывала с другой сферой. "Я хотела стать хирургом. В возрасте 12 лет решила, что гимнастика будет моим хобби, а профессией станет медицина. Никогда не могла пройти мимо собак, которым нужна помощь. Я советовалась с ветеринарами, как лучше помочь животным, делала собакам перевязки. Некоторых даже приносила домой, а моя мама активно участвовала в помощи", – рассказала телеведущая.