Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела
У Ольги Бузовой жизнь бьет ключом. Едва вернувшись в Москву из солнечного Таиланда, поющая ведущая с головой окунулась в работу. Артистка приступила к съемкам клипа на свою новую песню Wi-Fi. Для этой цели Ольга даже выписала из Америки "самого красивого преступника" Джереми Микса.
События в жизни Бузовой прокомментировал ее коллега, популярный актер, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян. "Я спать. Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел, @buzova86 вообще, вон, с преступником связалась. Совсем с катушек слетела баба... Истомилась вся без мужика... Заочно, небось, познакомились. Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это... #заочница. P.S. Не могу, все равно фантазирую..." – написал он на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.
Пост актера собрал неоднозначные комментарии. Некоторые приняли слова Андрея за шутку, другие рассердились, решив, что он пиарится на имени Ольги Бузовой, третьи обругали поющую ведущую.
"Мдаа... Докатился (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сплетник ,уже мужиков не осталось нормальных, хуже баб ,все прикрываются пиаром еще чем то ,да будь ты мужиком, а Бузова пусть живет как хочет", "Андрей, не ругаетесь, вам не идет!)", "это не злость, все глумятся над ней 😂😂😂 ", "Сколько злости какой-то к Ольге(((( можно ж покорректней высказываться...... Некрасиво........ вы ж мужчина все-таки", "Каждый дурак пытается Ее подколоть ! А вообще считаю ,что это успех Бузовой ! Кому еще столько внимания уделяют.?? Молодец , Ольча!", "Что вы кудахчете🐔❓❓ Ничего обидного не написано 📝, все с юмором, тем более, отмечен ее аккаунт. Больные бузофреники😏Если он открытым текстом Бузовой не лижет ж***, значит, надо его г*** полить и обязательно написать, что это "пиар и зависть". Насколько же у бузофреники ограничены 😶🔫", – высказались подписчики в комментариях.
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