Звезда ТНТ: Бузова совсем с катушек слетела

Звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян прокомментировал поведение ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Артист заявил, что она "с преступником связалась" и "совсем с катушек слетела".

У Ольги Бузовой жизнь бьет ключом. Едва вернувшись в Москву из солнечного Таиланда, поющая ведущая с головой окунулась в работу. Артистка приступила к съемкам клипа на свою новую песню Wi-Fi. Для этой цели Ольга даже выписала из Америки "самого красивого преступника" Джереми Микса.

События в жизни Бузовой прокомментировал ее коллега, популярный актер, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян. "Я спать. Вернулся домой, в Москву, а тут столько новостей, куча дел, @buzova86 вообще, вон, с преступником связалась. Совсем с катушек слетела баба... Истомилась вся без мужика... Заочно, небось, познакомились. Ну да ладно, не буду фантазировать на ночь, не к добру это... #заочница. P.S. Не могу, все равно фантазирую..." – написал он на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Янв 31, 2018 at 6:25 PST

Пост актера собрал неоднозначные комментарии. Некоторые приняли слова Андрея за шутку, другие рассердились, решив, что он пиарится на имени Ольги Бузовой, третьи обругали поющую ведущую.

"Мдаа... Докатился (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Сплетник ,уже мужиков не осталось нормальных, хуже баб ,все прикрываются пиаром еще чем то ,да будь ты мужиком, а Бузова пусть живет как хочет", "Андрей, не ругаетесь, вам не идет!)", "это не злость, все глумятся над ней 😂😂😂 ", "Сколько злости какой-то к Ольге(((( можно ж покорректней высказываться...... Некрасиво........ вы ж мужчина все-таки", "Каждый дурак пытается Ее подколоть ! А вообще считаю ,что это успех Бузовой ! Кому еще столько внимания уделяют.?? Молодец , Ольча!", "Что вы кудахчете🐔❓❓ Ничего обидного не написано 📝, все с юмором, тем более, отмечен ее аккаунт. Больные бузофреники😏Если он открытым текстом Бузовой не лижет ж***, значит, надо его г*** полить и обязательно написать, что это "пиар и зависть". Насколько же у бузофреники ограничены 😶🔫", – высказались подписчики в комментариях.