"Не могу в это поверить!": Алсу убита страшным решением Пугачевой

Сегодня Алсу находится в сонме самых ярких российских звезд, а ведь было время, когда она делала первые робкие шаги на эстраде. Тогда на помощь пришла Алла Пугачева.

"Талантливым людям надо помогать, а бездарность сама себе дорогу пробьет", – любит повторять Алла Пугачева. И всю жизнь зажигает новые звезды. С ее легкой руки сложился образ Николая Расторгуева, прославилась как поэтесса Любаша, миру явились Евгений Маргусли и Аркадий Укупник, которых Примадонна приглашала на свои "Рождественские встречи".

Так было и с Алсу. "В 15 лет я очень боялась выходить на сцену, – призналась певица "Дни.ру" за кулисами фестиваля "Песня года". – И Алла Борисовна поддержала меня. Помню, как она взяла меня с собой на гастроли в Пензу. Тогда я впервые вышла петь на стадионе. Пугачева учила меня держаться, подавать себя, чувствовать зрителей".

Когда последняя народная артистка Советского Союза объявила о решении уйти со сцены, для Алсу это стало ударом. Она была убита страшным решением и не могла в это поверить. "Надеюсь, она все-таки вернется, – вздохнула молодая артистка. – Я мечтаю записать с ней дуэт".

Пугачева, рассказывая молодым о профессии, называет все рутиной и говорит, что можно написать целый трактат под названием "Трудности сцены" – перед выходом, после выхода, на сцене... "Как-то я попыталась посчитать только мелкие трудности, и у меня получилось 138. Какие? Например: у меня сел микрофон, или раньше были проблемы со шнуром, или то, что музыканты не поняли, как я с ними общалась спиной. Ты думаешь, что спел, и все – ты в шоколаде, ан нет! Может случиться спазм, или ты зацепился за что-то платьем, или застрял каблук в досках сцены. У меня с этого все начиналось, все это было. Или, скажем, неотапливаемый зал: как согреться, чтобы остаться актером?" – учит сценическому искусству Примадонна.