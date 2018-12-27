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"Репетиция развода": визжащая пышка из шоу "Дом-2" извела мужа

Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: instagram.com/sasha_cherno93_official
Иосиф Оганесян и Саша Черно недавно сыграли свадьбу. Получив статус законной жены, участница шоу "Дом-2" совсем распоясалась.
прочитано 425 раз

В Instagram- аккаунте "dom2_reality" было опубликовано видео, которое вызвало у поклонников телестройки недоумение. Многие не понимают, почему Оганесян женился на такой хабалке.

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В кадре Иосиф и Саша репетируют танцевальный номер. Черно, которая, судя по всему, только вышла из душа, лениво вращается вокруг возлюбленного. Пышка не может понять, что именно хочет от нее муж, поэтому периодически переходит на крик. "Что я делаю? Нормально объясняй!" – визжит Черно.

Фанаты телестройки жалеют молодого человека и восхищаются его терпением. По мнению интернет-обывателей Саша совсем извела мужа.

"Репетиция развода (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Подарите ей уже на свадьбу" ХАЛАТИК ". Нет уже сил смотреть на эти ее полотенца🤦‍♀️", "Слон и моська", "Черно как овчарка она не умеет разговаривать, спрашивать,она сразу орет", "А я боялась, чтобы полотенце не слетело 🙈🤪😆", "Лебедушка пошла😂😂😂", "За периметром мигом убежит. Это просто здесь!!!!!! От такой сломя голову нужно бежать. Ленивая просто слов нет!!!!!!", "Йосяяяя очнись!!!!! Ну это же просто мрак!!!! Ну ты сам чтоль не видеть, какая она!!! Недовольная, кричит на пустом месте, не ужели она такая глупая что не может догадается, элементарно, что и куда пойти..... Йосиф задумайся, ты же прекрасный", – рассуждали поклонники "Дома-2".

Напомним, что бракосочетание Саши Черно и Иосифа Оганесяна состоялось 22 декабря. Торжественная церемония прошла в Вернадском ЗАГСе, куда молодые приехали на шикарном авто. Участница "Дома-2" надела белое свадебное платье с пышной юбкой. Костюм жениха до последнего держался в тайне — Иосиф выбирал между классическим черным и необычным изумрудным. После молодые и гости отправились гулять по Москве. Новобрачных также сопровождал фотограф. Отметим, что среди приглашенных были родители звезд шоу "Дом-2", которые, несмотря на разногласия, приехали поддержать брачующихся отпрысков.

Автор: Руслана Алексеева27 декабря 2018, 17:41
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Народ в шоке от жутких фото пышки из "Дома-2"

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