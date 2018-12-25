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18-летняя Стриженова стала невестой

Екатерина Стриженова с дочерью Александрой. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Александра и Екатерины Стриженовых Саша на днях справила 18-летие. А сейчас именинница поделилась фотографиями с вечеринки в честь дня рождения.
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Александре Стриженовой исполнилось 18 лет 19 декабря, однако лишь сейчас девушка обнародовала фотографии с торжества. Снимки она опубликовала на своей официальной страничке в Instagram. Именинница пригласила на праздник множество гостей. Интересно, что большинство были в черном.

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А вот сама юная Саша предстала в белоснежном платье с открытыми плечами. Наряд выгодно подчеркнул эффектные формы 18-летней красавицы. "люди, которые сделали этот день особенным! просто посмотрите на эмоции, которые попали в объектив @andrew_bayda ! это лишь малая часть фотографий, которыми я хочу поделиться! 😊 готовьтесь) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала фотографии Стриженова.

Интересно, что на одном из снимков Александра запечатлена с отцом. Поклонники рассыпались в комплиментах и пожеланиях. "Невероятно прекрасная Сашулечка😍 будь счастлива", "Красоточка", "Просто любовь❣Спасибо тебе за тебя, и за эти эмоции!", "Такие клевыееее", "Сашуля, красавица", "Прям невеста в этом платье!", "нереальна как всегда😻такая счастливая", "Авангард с легким налетом роскоши...", "КАКАЯ КРАСОТКА В БЕЛОМ", "Принцесса!", "Нереально красивая!!! Любуюсь Вами!!!", "Сладкий пирожок", "Ты прям притягиваешь улыбкой", – высказались в комментариях подписчики.

Ранее поздравила с днем рождения Сашу ее мать, популярная телеведущая Екатерина Стриженова. Она посвятила наследнице такие слова: "Вот когда тебе будет 18 ,тогда и будешь делать то,что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу пока ребенок растет... И вот этот день наступает – Александра, тебе 18 лет!!! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить... Помни одно: голова – чтобы думать,сердце – чтобы любить, душа – чтобы чувствовать!"

Автор: Наталья Аряева25 декабря 2018, 15:16
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