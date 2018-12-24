Явные проблемы: Малахов высказался об импотенции

Известный телеведущий Андрей Малахов считает, что у распространителей слухов о его личной жизни "проблемы с головой". Звезду возмутили сообщения о якобы возникших у него проблемах в интимной сфере.

Малахов остро реагирует на слухи, которые появляются о нем в прессе. На сей раз очередная утка была посвящена браку телеведущего: якобы Андрей на грани развода с супругой Натальей Шкулевой. Источник сообщал, что причиной семейного разлада стали проблемы в интимной сфере.

Малахова появившаяся в Сети информация возмутила. Телеведущий резко отреагировал на фейковую новость: он заявил, что у автора, опубликовавшего материал о его импотенции, "явные проблемы с головой". Слухи о расставании с супругой, родившей ему в прошлом году сына Александра, он также опроверг.

Тем временем в Сети продолжается сбор подписей под петицией против шоу Малахова. Ее активно поддерживает Мария Шукшина. По словам актрисы, она намерена добиться закрытия скандальной программы, в которой часто обсуждаются подробности жизни ее семьи.

При этом сам Малахов очень остро реагирует на разные слухи о себе в прессе – несмотря на то что уже давно в шоу-бизнесе. Телеведущий должен был привыкнуть к появлению разных слухов и сплетен. Тем более, что Малахов любит обсуждать чужую личную жизнь в студии своей программы "Прямой эфир", отмечает издание "7Дней".

Напомним, на днях читатели "Комсомольской правды" включили Андрея Малахова в пятерку самых стильных мужчин России 2018 года. Рядом с Малаховым в списке оказались Николай Басков, Филипп Киркоров и Константин Хабенский. А безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.