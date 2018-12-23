Дмитрий Шепелев потерялся на фоне стильного Стаса Михайлова

Дмитрию Шепелеву, несмотря на обаятельную улыбку, не удалось возглавить рейтинг самых стильных мужчин России 2018 года. Ведущего шоу "На самом деле" не пустили даже в первую пятерку, на первой строке которой оказался певец Стас Михайлов.

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