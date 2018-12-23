Дмитрий Шепелев потерялся на фоне стильного Стаса Михайлова
Поразить россиян своим безупречным стилем смогли немногие представители сильного пола из мира шоу-бизнеса. Дмитрия Шепелева к законодателям мужской моды не причислишь: его образ высоко оценивает лишь немногим более 1% опрошенных.
А вошли в пятерку самых стильных, по версии читателей "Комсомольской правды" Николай Басков, Филипп Киркоров, Константин Хабенский и Андрей Малахов. Безусловным лидером, как выяснилось, является певец Стас Михайлов.
Певец признался, что никто не помогает ему выбирать стиль. Михайлов сам делает это – "по наитию, в зависимости от настроения". "За время моего пребывания на сцене в роли публичного человека, артиста у меня поменялось очень много образов. Но это не делается специально, это мое ощущение жизни на данный момент. Как я себя ощущаю, так и одеваюсь", – заявил артист винтервью "КП". Тем не менее, судя по итогам голосования читателей, певцу удалось их впечатлить.
Напомним, в последнее время развиваются отношения Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой. Скандально известный телеведущий и дизайнер стали жить вместе, а на днях вышли в свет с двумя детьми.
Шепелева с Тулуповой сопровождали пятилетний Платон – сына подарила шоумену певица Жанна Фриске – и Лада, дочь дизайнера от предыдущих отношений. Папарацци приметили их в Пушкинском музее. Влюбленные с наследниками посетили выставку живописи и гравюры эпохи Эдо.
Опрос дал неожиданные результаты
Ранее кольцо сняла Ксения Собчак
Анастасия заявила, что стала поющей балериной
Фигуристка помогла Светлане принять радикальное решение