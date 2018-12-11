Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей

Телеведущая и светская львица Ксения Мерц вновь оказалась в центре скандала. Звезда обвинила домработницу в краже.

Ксения Мерц постоянно влипает в истории. Из-за непростого характера телеведущая часто становится героем светской хроники и скандальных ток-шоу.

В начале года она заявила, что экс-супруг Алены Кравец настойчиво ухаживает за ней. Позже стало известно, что Ксения разозлилась на подругу и решила отомстить ей с помощью экс-возлюбленного. Также Мерц появлялась в нескольких шоу, заявляя, что родила ребенка от певца Мити Фомина. К слову, ДНК-исследование показало, что вокалист не имеет отношения к отпрыску светской львицы.

Теперь же телеведущая стала героем программы "На самом деле" Первого канала. Она попросила помощи у ведущего Дмитрия Шепелева. Ксения решила проверить свою домработницу на детекторе лжи. Шоумен не смог отказать красотке.

В студии Мерц поведала, что помощница по хозяйству вынесла из ее особняка дорогостоящие вещи. Ущерб светская львица оценила в 15 миллионов рублей. Якобы 70-летняя Галина Николаевна Тишкина тайно сдавала ее одежду в аренду.

"Начнем с того, что дома у меня поставлены камеры. Я стала замечать, что постоянно стали выноситься сумки и пакеты из моего дома. Также я отдаю свои вещи в химчистку, но в последнее время они оказываются снова грязными, хотя, по камерам, их унесли. Она выносила вещи, которые я отдавала на химчистку", – рассказала звезда.

Светская львица добавила, что в соцсетях нашла аккаунт, в котором ее личные вещи можно взять напрокат. Знаменитость считает, что пенсионерка обогатилась за ее счет.

В студию пригласили Галину Николаевну. Пожилая женщина сообщила, что испытывает материальные трудности, так как заботится о брате, который прикован к постели из-за серьезного заболевания. Какое-то время Тишкина подрабатывала массажисткой, однако денег все равно не хватало, поэтому, когда Мерц предложила ей приличную зарплату, она с радостью согласилась.

Пенсионерка должна была убирать снег вокруг дома, два раза в неделю мыть окна, убирать лестницы и вытирать полы. Галина Николаевна отметила, что хозяйка часто набрасывалась на нее с кулаками. "Она выламывала мне руки, била половой тряпкой по лицу, заставляла вставать перед ней на колени за то, что я нехорошо помыла пол", – пояснила женщина.

Тишкина прошла исследование на полиграфе. Выяснилось, что домработница пользовалась кремом светской львицы, но никаких вещей из дома не выносила.

Слово также предоставили адвокату Ксении Мерц. Защитник отметил, что у него имеются записи с камер видеонаблюдения, на которых его клиентка бьет помощницу по хозяйству. "Я отхлестала тряпкой. Разве это избиение? Я наказала за воровство", – оправдывалась знаменитость. После выяснилось, что телеведущая частенько поколачивала пожилую женщину.

Также юрист сообщил присутствующим, что номер, указанный в аккаунте проката одежды, совпал с номером телефона дочери Галины Николаевны. Проверка на детекторе лжи показала, что наследница домработницы регулярно забирала вещи Мерц и сдавала в аренду.