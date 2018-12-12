Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева

Кум известной болгарской прорицательницы Ванги Сергей Костарной согласился говорить на запретные темы, связанные с будущим Украины и России. Главный хранитель тайн известной ясновидящей стал героем программы "На самом деле" Первого канала.

Сергей Костарной рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что много лет назад болгарская провидица предсказывала судьбу Незалежной. "Ванга никогда не говорила конкретных дат. Но в тот день она сказала: "Пройдет 25-30 лет, где-то к 20-му году только установится более или менее какой-то порядок в отношениях России и Украины. До этого будет плохо. Там президент придет, он зальет все кровью, люди будут криком кричать", – поведал кум прорицательницы.

По словам мужчины, знаменитая ясновидящая знала, кто будет управлять Украиной. Ванга передала Костарному сообщение, смысл которого он понял только сейчас.

"Представьте себе 95-й год. Она не называла конкретных фамилий, но в ее речи тогда мелькали слова, как тогда казалось, клички. Она сказала: "Будет Клич, будет Порох, будет Кролик, будет Тьма", – цитировал знаменитость Сергей.

Изумленный Шепелев попробовал расшифровать странное предсказание провидицы. "Вы употребили слово "порох", тем самым отсылаете нас к фамилии Порошенко, вы назвали слово "клич", имея в виду Кличко", – рассуждал ведущий. "Кролик" – это Яценюк и "тьма" – это Тимошенко", – продолжил Костарной.

По словам Сергея, Ванга была уверена, что названные персонажи принесут Украине много горя, ввергнут страну в большую беду. Якобы "Порох", если останется у власти, погубит всех. Ванга видела во главе Незалежной человека с замутненным сознанием. Также пророчица говорила, что тысячи украинцев погибнут на фронтах, которые возникнут внутри страны.

В студии появился Тодор Тодоров, который несколько лет был переводчиком ясновидящей. "Ванга говорила, что Россию будут терзать как волки, рвать ее кусками, и будет проблема с "мостом дружбы". Я тогда не придал этому значения. Но когда пошли конфликты, до меня дошло", – сообщил он присутствующим. "Она имела в виду Керченский мост?" – предположил шокированный Шепелев. Тодоров ответил утвердительно.

После слово опять дали Костарному. Мужчина сообщил, что Ванга отдельно видела судьбу Донецка и Луганска. Ясновидящая считала, что это будут самостоятельные регионы, которые смогут присоединиться к России. Также провидица говорила: наступит время, когда к России присоединятся все славянские государства, в том числе Болгария.