"Он огромный!": народ в изумлении от внука Марии Шукшиной

Несостоявшаяся невестка Марии Шукшиной Фрейя Зильбер обнародовала свежую фотографию своего сына, рожденного от связи с наследником артистки. Комментаторы не смогли сдержать эмоций.

О том, что у Марии Шукшиной есть внук, стало известно несколько месяцев назад. На программе Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась жительница Барнаула, 20-летняя Фрейя Зильбер. Она заявила, что родила от сына Марии Шукшиной и намерена подать на алименты. По словам Зильбер, на протяжении всей беременности она пыталась наладить связь со знаменитым семейством.

На том же шоу было показано, что Шукшина в разговоре с девушкой упрекнула ее в работе на камеру. А в соцсети Мария обратилась к Фрейе с призывом ответить на звонки и сообщения, а также провести ДНК-тест. В результате исследования оказалось, что малыш действительно является сыном Макара Касаткина, наследника артистки.

Интересно, что Мария сама обнародовала эти данные и высказала желание воспитывать мальчика в их семье, но только с разрешения Фрейи. Казалось, история закончилась благополучно. Недавно Зильбер на своей страничке в соцсети сообщила, что Касаткин регулярно выплачивает алименты и видится с сыном.

Однако в очередном выпуске ток-шоу Зильбер пожаловалась на сумму алиментов (якобы семь тысяч рублей в месяц) и отметила, будто бы Шукшины не стремятся общаться с ребенком. По ее словам, артистка ни разу не навестила внука, однако несколько раз передавала одежду для него. Макар встретился с сыном всего раз. Он был очень недоволен условиями, в которых содержится его наследник.

Зильбер даже обращалась за помощью к своим родным, для чего ездила в Барнаул. Но мать ее не приняла и не позволила Фрейе встретиться с дочерью Евой. Женщина высказала мнение, что та специально забеременела от сына Шукшиной, чтобы тянуть деньги из именитого семейства.

Впрочем, сама Фрейя не теряет присутствия духа. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовала новую фотографию, на которой запечатлела себя с подросшим сыном. Фанаты пришли в восторг. "Мамин! (твоя копия) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Капец он огромный!))", "как ты его таскаешь вообще?" – пришли в изумление фанаты.

Фрейя ответила на комментарии. Она заявила, что на самом деле сын на нее не похож, но еще много раз изменится, а еще сообщила, что рост мальчика составляет 75 сантиметров, а вес – 12 килограммов.