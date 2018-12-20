Измученный Киркоров рассказал об истязаниях

Филипп Киркоров привык к режиму жесткой экономии. Артист экономит на отдыхе – причем бережет не деньги, а время.



Киркоров признался: ему постоянно кажется, что если он уедет отдыхать, то пропустит что-то важное. Очень нелегко принять решение, когда стоишь перед выбором: съездить на отдых или записать новый альбом. А время течет так быстро!

Филипп Бедросович всегда в таких случаях выбирает работу. Певец признается, что для радостей жизни в результате у него остается очень мало времени.

Настоящей отдушиной для Киркорова стали дети. Артист обязательно уделяет им время в январе и ценит каждую минуту, проведенную с ними дома. А летом певец берет ребят с собой на гастроли и старается проводить с ними как можно больше времени в перерывах между выступлениями, пишет Teleprogramma.pro.

На днях Филипп Киркоров побывал на премьере фильма "Елки. Последние". Гости не оценили яркий наряд певца, который явился в короне и разноцветных мехах. Так что расстроенный артист поехал за утешениями домой к Максиму Галкину. Певец пожаловался супругу Пугачевой, что его обманули с дресс-кодом, который был в приглашении обозначен как "спарклинг".

Галкин Киркорова пожалел и поддержал. А сам тем временем снимал разговор с поп-королем на видео, которое потом и выложил в Instagram.