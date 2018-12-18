Впадающую в ярость звезду шоу "Дом-2" ждет принудительное лечение

Милена Безбородова и Леша Безус вновь поскандалили. Звезды шоу "Дом-2" объявили о расставании.

Стены телестройки весь вечер сотрясали крики Милены. Девушка выпроваживала возлюбленного, который, как показалось, уходил неохотно. Видимо, участник шоу "Дом-2" надеялся на примирение.

"Я тебя ненавижу! Гуляй! Гуляй!" – выгоняла Безуса Безбородова. Леша тем временем в очередной раз собирал свои вещи.

Молодой человек отметил, что переезжает жить в отдельную комнату. Он попросил участницу "Дома-2" больше не приближаться к нему и не просить прощения. Безус сообщил, что перестает считать Безбородову своей девушкой. "Это я тебя бросила первая!" – заявила Милена в ответ.

Жуткий скандал попал на видео, которое позже было размещено в Instagram-аккаунте dom2_reality. Запись вызвала отвращение у поклонников "Дома-2". Многие отмечали, что смотреть на постоянные истерики Безбородовой им противно. Кто-то даже предложил показать жительницу телестройки специалистам, ведь Милена впадает в ярость из-за сущих пустяков.

"Хахахха наконец-то он добился того, что она сама его бросила 😂😂😂5 баллов, Безус)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кащенко рядом погрузили бы ее и отправили на принудительное лечение.Для ее возраста она слишком эмоционально психованная может у нее скрытая шизофриния", "Больную,в больницу ненормальную,сколько можно держать ее на проекте,что это за строительство любви,ничего не делают,не работают,получают дармовые деньги, изжил проект себя,нечему учиться молодежи,позор...", "Эта девочка оттуда в дур дом попадет", "Жесть! Я не понимаю, что он с ней нянчится?! Хочет помочь, перевоспитать...так в ее случае, это не возможно...это дно...👎", "Безус идет и боится что получит в табло😂😂😂😂👎одно и тоже👎👎👎👎", – писали фанаты шоу "Дом-2".