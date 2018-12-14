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Замученного Галкина подводит память

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
В предновогодней суете Максим Галкин начал забывать слова. Популярный телеведущий оконфузился прямо перед своими детьми Гарри и Лизой.
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На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Максим Галкин, который обычно регулярно выкладывал новые публикации, но сейчас в связи с обилием работы начал выходить на связь крайне редко, наконец порадовал многочисленных подписчиков видео. В подписи к ролику шоумен дал понять, что очень занят, а свободное время старается посвящать не интернету, а детям.

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Дорогие подписчики, со всей этой предновогодней кутерьмой: съемками, да выступлениями – не успеваю даже заглядывать в Инсту, времени остается только на поиграть с детьми – вот Вам минирепортаж с сегодняшнего утра – ничего особенного, но атмосферненько. Гарри поет Non, je ne regrette rien Пиаф, не успел снять сначала – короче, ничего не успеваю🤪 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – признался Галкин.

Судя по видео, на котором он запечатлел себя катающимся с горки с Гарри и Лизой, телеведущий так заработался, что его стала подводить память. "Мы по... что мы делаем, Гарри?" – обратился к наследнику Максим Галкин. Тот живо ответил: "Мы катаемся на санках!" Слово снова взял телеведущий. "Мы... Господи, забыл слово... Ну, короче, торим лыжню!" – наконец нашелся шоумен.

Разумеется, не обошлось без очаровательной Лизы. "Кататься, люби и саночки возить!" – заявила в камеру пятилетняя девочка, рассекающая на розовом снегокате. Многочисленные поклонники пришли в восторг от Максима и его наследников.

"Гари знает слово, ему слово!", "Детки супер!", "Я тоже люблю смотреть ваши видео, я балдею от вашей семьи👍♥️", "Ого какие сугробы!", "Лиза😅 "любишь кататься, люби и саночки возить" и повезла их 😂😂😂 умничка!❤️", "Супер!! Спасибо большое за радость!! Дети Лиза и Гарри так радуются!!! Умнички!" – прокомментировали фанаты.

Автор: Наталья Аряева14 декабря 2018, 15:35
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Шикарная жизнь скромника Галкина

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