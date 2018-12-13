"Лена, фу": вопящая звезда шоу "Дом-2" вызвала оторопь
Сидя на лобном месте, Баранова заявила, что Саленко не нужны отношения. Он только делает вид, что ищет любовь. На самом деле участнику телепроекта "Дом-2" просто нравится сидеть трутнем и ничего не делать.
"Ты просто сидишь здесь, красавчик, и мордой торгуешь", - кричала Баранова. Саленко говорил в параллель с девушкой. Он уличал жительницу телестройки в постоянной фальши и вранье.
"Самовлюбленный дурак", – в гневе вопила красотка. А тот в ответ говорил: "Лена, фу".
Поклонники "Дома-2" согласились с претензиями Барановой. Многие отмечали, что участники уже давно забыли в чем смысл проекта.
"Она права на счет Захара. Бездельники одни собрались .мужики сидят годами жрут и спят .**** занимаются (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я в шоке, это единственное место где можно зарабатывать деньги и при этом не работать!!! Тебя накормят, можно сказать есть крыша над головой, тебе платят деньги, хочешь на море пожалуйста, отправят на остров, хочешь строить отношения строй, не хочешь твори всякую чушь!!! А тут пашешь на работе, пашешь, думаешь как распределить деньги чтоб нормально существовать...", "Какая у этого голубка позиция? Как бровки выщипать, больше ничего не знает и не может", – рассуждали фанаты "Дома-2".
К слову были и те, кого спор звезд телестройки мало заинтересовал. Они обсуждали украинский говор Лены и "чужие" волосы на ее голове.
"Гговор противный ,жуть", "Ленка когда говорит, плача, смешно слушать , как коза блеет!", "так она же хохлуха, оттуда и говор такой, на майдане орали, теперь на ДД орут", "Отрезала волосы, чтобы снова нарастить!", "Отхренякала патлы свои,что бы чужие налепить😜", – писали поклонники шоу "Дом-2".
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