Распластавшуюся в сексуальном наряде Чехову укусили за голые ягодицы
Партнером Чеховой выступил маленький львенок. Когда звезда сидела на троне, зверь все время принюхивался к ней
Когда Анфиса улеглась, ушлый львенок пристроился сверху и не упустил возможности поцарапать фотомодель. Кроме того, он укусил Чехову за попу так, что она даже вскрикнула, передает Paparazzi.ru.
Ранее Чехова призналась на своей странице в Instagram, что в детстве и юности ее дразнили из-за полноты. Анфиса рассказала об обидных прозвищах, которыми ее награждали сверстники.
По словам Чеховой, в 16 лет ее параметры были далеки от идеала. Девушка весила 72 килограмма при росте 1,63 метра.
Одноклассники дразнили ее "канапе" (из-за веснушек. – Прим. ред.), "мадам Грицацуева", "знойная женщина – мечта поэта" и "большие сиськи". Мальчишки постоянно обращали внимание на ее пышную грудь.
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