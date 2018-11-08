"Я прекрасно гастролирую": Галкин наплевал на больную Пугачеву

Максим Галкин отправляется на гастроли в Канаду. Заявления его супруги Аллы Пугачевой о плохом самочувствии телеведущего нисколько не обеспокоили.

В семье все в порядке – так ответил Галкин на вопрос журналистов о состоянии здоровья его жены. Телеведущий заметил, что Пугачева сказала ровно столько, сколько хотела сказать.

"У меня гастроли в Канаде и, если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо. Если Алла Борисовна что-то сказала, значит, она посчитала нужным ровно столько сказать, сколько она сказала", – заявил артист.

Алла Пугачева 8 ноября заявила, что не сможет выступить на юбилейном концерте Леонида Агутина. Шоу состоится 10 числа в спорткомплексе "Олимпийский". По словам Примадонны, она не сможет принять в нем участия из-за плохого самочувствия. Пугачева добавила, что просто мечтала выступить в концерте Агутина и даже подготовила "классную песню".

Леонид Агутин, в свою очередь, пожелал заболевшей Пугачевой скорейшего выздоровления. "Здоровья вам, Алла Борисовна, дорогая! Мы справимся, а вас нам надо беречь. Песню еще воплотим!", – написал певец.

В юбилейном шоу известного артиста примут участие многие звезды российской эстрады. В частности, ожидается выступление Анжелики Варум, Сергея Шнурова, Валерия Меладзе и многих других, передает РИА Новости.

Напомним, Максим Галкин сейчас гастролирует по США. Однако об оставленной в России семье не забывает. Шоумен регулярно получает видеоотчеты о том, как занимаются его пятилетние дети Гарри и Лиза.Двойняшки Гарри и Лиза занимаются на дому. Достижениями наследников Максим регулярно делится с подписчиками в социальной сети Instagram.

