"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот

Максим Галкин рассказал поклонникам, что набрал несколько лишних килограммов. В качестве доказательства артист прикрепил фотографию на своей странице в Instagram.

Недавно телеведущий признался, что потерял прежнюю форму и больше не может скрывать живот. "Глупый пингвин робко прячет тело жирное в гримерке... С животиком пора что-то делать", – пожаловался Галкин.

Большинство подписчиков не согласились с артистом: "Просто красавчик. Не надо на себя наговаривать", "Не парьтесь, Максим. Вы в отличной форме", "Все нормально! Ничего делать не нужно".

Некоторые напомнили, что нужно принимать себя любым: "Очень красивое тело! Надо любить себя таким, какой есть!", "Главное, чтобы было хорошо в своем теле". А кто-то пошутил: "Глупый пингвин скромно прячет. Умный смело достает!"

Как обычно, нашлись и критики. Они посоветовали ведущему больше заниматься спортом: "Подкачайся, Максим!", "Надо подкачаться! И еще тратить калорий больше, чем потреблять", "Грудные мышцы надо подкачать", "Специально выращивал, чтобы показать?"

Недавно Галкин разместил на своей странице в Instagram забавный ролик из передачи "Лучше всех". Сидя на кушетке психоаналитика, артист рассказал о своих проблемах маленькому мальчику.

Максим заявил, что с ним "никто не хочет дружить", потому что он всем жалуется на плохое настроение. Малыш пояснил, что во всем виновата сказка о Колобке.

"Господи! Мы не знали... Он действует на подсознание? То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия – Колобка?!" – уточнил Галкин. Подписчики оценили юмор артиста и похвалили забавное выступление.