Онколог наорал на родных Караченцова

Лечение Николая Караченцова от онкологического заболевания проходило на глазах у его невестки Ирины. Она сообщила подробности.

"Знающие люди посоветовали обратиться нам к онкологу, которого считают богом, – рассказала невестка. – Правда, очередь к нему расписана на год вперед, в чем мы убедились, когда впервые приехали в клинику, – желающие попасть на прием люди стояли, сидели, чуть ли не ночевали под кабинетом. В Департаменте здравоохранения нас предупредили, что у этого онколога очень тяжелый характер, поэтому принять нас его попросят, но дальше должны действовать мы сами".

Слухи о характере врача оказались несколько преувеличенными. Хотя принял он Караченцовых поначалу не слишком приветливо. "Он накричал, узнав, что не принесли диск со снимками, а драгоценное время, когда можно было бы начать лечение, меж тем уходит", – цитирует Ирину газета "Мир новостей".

Именно этому врачу семья обязана тем, что Караченцов не лежал, не корчился от болей, вел нормальную жизнь – ходил в театр, ездил на Афон, в Турцию и Петербург. И онколог стал почти членом семьи артиста. На похоронах он – на правах родственника – сидел рядом с вдовой и внуками Николая Петровича, который скончался в реанимации.

Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно, что у артиста рак левой части легкого с метастазами в лимфоузле. Причем вскрылось это после второй аварии, в которую угодил артист. Опухоль оказалась неоперабельной. Несколько сеансов химиотерапии и поездка в израильскую клинику не давали ощутимых результатов. К тому же на хирургическое вмешательство специалисты из Тель-Авива не решились из-за слабого состояния здоровья актера. Семье пришлось обратиться к российским специалистам.