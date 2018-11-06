"Не рак": друг назвал неожиданную причину смерти Караченцова

Композитор Владимир Быстряков дружил с актером Николаем Караченцовым более 30 лет. Они познакомились в начале 80-х во время записи песен к мультфильму "Алиса в Зазеркалье" и с тех пор был почти неразлучны.

"Две недели назад я навещал Колю в больнице, – рассказал Быстряков. – Мне показалось, что он хорошо выглядел – такой пополневший, румяный. Ему в Китае вводили стволовые клетки. Были надежды на улучшение. Но оказалось, что у него начала распадаться раковая опухоль, и, поскольку удалить ее было уже невозможно, пошла интоксикация организма".

О вреде введения стволовых клеток в научном сообществе спорят давно. Якобы причина смертей многих известных людей связана с терапией эмбриональными стволовыми клетками. Александр Абдулов, Олег Янковский, Дмитрий Хворостовский – все они наблюдались в одной клинике. След лечения стволовыми клетками прослеживается и в смерти Любови Полищук, Анны Самохиной, Жанны Фриске. Все они были успешными, красивыми, далеко не старыми. А если кто и был в возрасте, то незадолго до ухода будто расцветал, молодел. И вдруг жизнь внезапно обрывалась... Друг подозревает, что и Караченцов скончался от этой опасной процедуры.

"Когда Коля умер, я находился с семьей на отдыхе в Турции. В этот день в отеле всем желающим предлагали какой-то напиток. Я попробовал его и сразу узнал вкус анисовой водки, которой нас с Колей угощали в начале 90-х в Бургундии. Я почувствовал, что получил привет от Коли", – цитирует Быстрякова "Экспресс-газета".

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...