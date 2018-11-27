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Измученная Шукшина ополчилась против наглеца Малахова

Андрей Малахов. Фото: 1tv.ru
Мария Шукшина устала от пристального внимания прессы. Особенно звезду допекает шоумен Андрей Малахов, который с удовольствием обсуждает ее личную жизнь в эфире.
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После того как некая Фрейя Зильбер родила Шукшиной внука, артистке нет покоя. Несостоявшаяся невестка периодически появляется в программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" и льет грязь на ее сына Марка Касаткина.

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Мария Васильевна Шукшина

Мария Васильевна Шукшина телеведущая и актриса

Измученная скандалами и сплетнями Мария пошла на крайние меры. Звезда подписала петицию против Малахова, размещенную обычным телезрителем на сайте www.change.org.

О том, что прошение появилось в Сети знаменитости рассказал поклонник в соцсетях. "Спасибо за этот крик души!!! Я подписываю!" – поблагодарила знаменитость.

Позже Шукшину поддержала актриса Алика Смехова, она также проголосовала против передачи шоумена. "Пора прекратить эту порочную практику!" – написала Алика в комментариях.

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Публикация от ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ Maria Shukshina (@shukshina_maria)

Добавим, что составители петиции требуют законодательно запретить программы "Прямой эфир" Андрея Малахова, "Пусть говорят" Дмитрия Борисова, "Ты не поверишь" канала НТВ. По мнению авторов прошения, только такие кардинальные меры могут спасти общество от деградации, духовного и психологического развращения.

"Подобные передачи разрушают семейные традиционные ценности, которые заложены в русском народе генетически. Участниками программ становятся люди, откровенно аморального поведения, демонстрирующие свои пороки на публику, и получающие огромные деньги от телеканалов. Это смотрят наши дети",  – отмечается в  тексте ходатайства.

Автор: Руслана Алексеева27 ноября 2018, 16:54
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