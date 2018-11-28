Муж наорал на Рапунцель из "Дома-2" при дележке квартиры

Дмитрий Дмитренко и Ольга переживают непростой период в отношениях. Очередное доказательство этому – новый скандал между супругами из-за будущего жилья.

В анонсе очередного выпуска телепроекта в Instagram-аккаунте dom2_reality ведущая Юлия Ефременкова спросила супругов, на кого из них будет оформлена будущая недвижимость. Вопрос для Оли и Димы является болезненным – они не раз ссорились по этому поводу.

Дмитрий ответил, что готов к тому, что квартира будет оформлена на его жену. Тут в разговор вмешалась Рапунцель и отметила, что совместно нажитое в браке жилье при разводе делится пополам. Но не успела она договорить, как ее супруг вспылил и начал орать.

"Давай разведемся, купим тебе квартиру, потом меня выгонишь! Я не знаю, как с тобой еще разговаривать?! Ты развестись, что ли, хочешь?" - взбесился Дмитренко. "Не надо так орать. Ты говоришь, что мы хотим тебя с дочерью развести…" – попыталась постоять за себя Ольга.

Поклонники "Дома-2" тут же начали обсуждать поведение пары. Примечательно, что многие считают Рапунцель хитрой и расчетливой и не советуют Дмитрию оформлять квартиру на жену.

Фолловеры предлагают ему вступить в право собственности в равных долях. "Рапа не надежна, без денег ты ей не нужен, уже было такое (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто хотят обобрать Диму. Ей нужна карта и код, и муж немой раб", "Допекла мужика. А потом плачет и маме жалуется", "Доведешь Димку, останешься вообще одна с дочей. У разбитого корыта", – прокомментировали ситуацию зрители телестройки.