"Ты дурак, что ли?": мужа Рапунцель публично унизили

Участник телепроекта "Дом-2" Дмитрий Дмитренко недавно стал объектом насмешек на площадке. Мужчина признался, что не дарит любимой жене подарки.

Ведущий "Дома-2" Влад Кадони обратился к Дмитрию с вопросом, какой последний подарок он преподносил своей жене Ольге Рапунцель. Тот растерялся и ответил, что недавно купил ей цветы. Тогда бывший участник "Битвы экстрасенсов" попросил его назвать настоящий подарок. "Она мне сумку подарила, а я ей тапки подарил, с пухом", – вспомнил Дмитренко.

Кадони поинтересовался, неужели он действительно гордится этим, и тогда Дмитрий уточнил, что это были дорогие тапки с пухом из песца. "Да, песец", – подтвердила Рапунцель, чья реплика вызвала смех участников на площадке. Затем Дмитренко вспомнил, что еще покупал для Ольги кастрюли. "Ты дурак, что ли? Я тебя всерьез спрашиваю, а ты мне какую-то чушь несешь", – набросился Влад на Дмитрия.

Зрители телешоу оценили ироничный ответ Рапунцель: "Я тащусь от ответа Оли", "Олечка такая смешная", "Первый раз вижу Олю искреннюю", "Оля отмочила, красотка". Один из пользователей утверждает, что главный подарок супруги уже сделали друг другу: "Самый дорогой подарок Оля и Дима подарили друг другу – это красавица Василиска. Все остальное – это мелочи жизни". Нашлись и те, кто поддержал Дмитрия: "В каждой второй семье цветы не дарят, потому что это не надо, завянут, а тут они какую-то бесполезную тему мусолят, пусть скажет спасибо за кастрюли с тапками".

Ольга пришла на проект 12 июня 2015 года. Прозвище Рапунцель она получила из-за длинных волос. На шоу девушка пыталась построить отношения с несколькими участниками, пока наконец не встретила Дмитрия Дмитренко. Их свадьба состоялась в 2017 году. Сейчас пара воспитывает дочь Василису.