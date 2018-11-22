Унизившую коллег Рапунцель из шоу "Дом-2" жестко поставили на место

Обычный обед в общей гостиной телестройки закончился скандалом. Звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель решила выяснить отношения с другими жителями поляны.



Ольга и другие участники реалити-шоу отправлялись на съемки. Тем, кому не хватило места в машине, пришлось ехать на маршрутном такси. Заходя в салон "Газели", Рапунцель произнесла: "О, я ближе к народу, я человек обычный, и мне не стремно на маршрутке проехаться".

Однако другие жители телестройки восприняли слова Ольги негативно, как оскорбление. Многим показалось, что девушка "зазвездилась". "Снизошла до нас, видите ли", – зашептались в кулуарах.

Спустя время Рапунцель узнала о недовольстве коллег по цеху. Она решила расставить все точки над i. Вместе с мужем Дмитрием Дмитренко и младшей сестрой Аленой она заявилась на обед в общий дом.

Рапунцель отметила, что не хотела никого обидеть, она не пыталась поставить себя выше остальных. Развернулась бурная дискуссия, в ходе которой Алена заявила, что ее старшая сестра – единственная звезда на проекте, "настоящий бренд".

Высказывание Рапунцель-младшей взбесило Анастасию Ендальцеву. Разгорелся спор, девушки перешли на крик и принялись оскорблять друг друга.

Запись перепалки участниц шоу "Дом-2" вскоре появилась в Сети. Поклонники отметили, что Ольгу и Алену пора гнать с телепроекта. Якобы у девушек началась звездная болезнь. Также многие обратили внимание на странное поведение других участников телестройки. К примеру, Дмитрий Дмитренко ел с какой-то особенной жадностью, а Анастасия Ендальцева принимала пищу, не снимая верхней одежды.

"Ближе к народу 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ она даже говорит со всеми высокомерно!!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А до этого, что на личном автомобиле представительского класса передвигались? 🤣🤣🤣 Так и ездили как и сейчас на маршрутках. Хотя может для бренда проекта выделили вип маршрутку 🤷‍♀️🤷‍♀️🤷‍♀️", "Одна в майке, другая в шубе 🤦🏼‍♀️", "То боится в метро спуститься очки и шляпу одевать собралась, а тут и в маршрутку залезть готова😂", "Димидрол ест как в последний раз в жизни", "Алена двуличная, то сидит парафинит сестру, а то глотку рвет", "В шубе садиться жрать-это сильно🤦🏽‍♀️", "Да уж, Димон уплетает за обе щеки... Толи не кормят досыта, толи его не балуют вкусняшками... Жалкое, но в то же время, и комичное зрелище..." – поставили на место звезду шоу "Дом-2" интернет-обыватели.