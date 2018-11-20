Истерящая Рапунцель из "Дома-2" довела маленькую дочь до трясучки
Поклонники реалити-шоу начали замечать, что Василиса начинает как-то нездорово трястись, когда мать подходит к ней или берет на руки. Создается впечатление, что малышка боится Ольгу.
Странный тремор у ребенка заставил поклонников предположить ужасное: на фоне постоянных криков и скандалов у девочки начались ужасные проблемы со здоровьем. Многие отметили, что ребенка следует показать невропатологу.
Отметим, что Рапунцель часто затевает скандалы в присутствии дочери. Ольга рыдает и кричит на глазах у девочки. Девушка часто ругается с сестрой и матерью, обвиняя последнюю в холодности и безразличии.
Также Ольга конфликтует с коллегами по цеху. Рапунцель уверена, что ведущие и другие участники телестройки пытаются выжить ее с периметра: провоцируют на скандалы, пытаются рассорить с мужем.
Примечательно, что другие участники шоу чаще всего распекают молодую мать за наплевательское отношение к Василисе. Ее постоянно обвиняют в том, что она никудышная хозяйка и плохо следит за дочерью, мол, вечно грязно, девочка постоянно плачет. К слову на любую критику молодая мама реагирует агрессивно.
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