Сраженный алкоголизмом любовник Пугачевой устроил жуткий погром

Сергей Челобанов спивается. Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой отказывается признавать, что у него зависимость. Об этом рассказала супруга певца.



Гражданская жена артиста Евгения Долгова обратилась в редакцию программы "Прямой эфир", которая выходит на канале "Россия 1", и попросила о помощи. По словам женщины, Челобанов стал неуправляемым и опасным для нее и их общего ребенка. Мужчина, в которого была когда-то влюблена Алла Пугачева, катится в пропасть.

Долгова рассказала ведущему Андрею Малахову, что забрала сына Сашу и ушла от артиста. Пьяный Челобанов устроил в их квартире погром – разбил посуду, сломал мебель.

"Катастрофа грядет в нашей семье. У нас растет маленький сын, ему два с половиной года. Сергей, когда не выпивает совсем, – это идеальный муж, но как только капля в рот попадает этому человеку, в него вселяется бес. Его нужно спасать", – сообщила женщина.

Евгения отметила, что не может убедить супруга взять себя в руки и отказаться от алкоголя. Она мечтает о втором ребенке, но от пьяницы рожать не может. Супруга сообщила, что души не чает в Челобанове, но мириться с его выходками уже нет сил.

Присутствующий в студии журналист Сергей Соседов отметил, что Евгения не первая женщина, которая пытается спасти Челобанова. Его бывшая возлюбленная Алла Пугачева много сил потратила, чтобы сделать Сергея трезвенником.

"Это его привычное состояние. Он в этом состоянии творит, создает музыку, аранжировки. У него уже была одна спасательница. Я имею в виду Пугачеву. Она отваживала его от наркотиков, от алкоголя и возила даже в Швейцарию лечиться, но это на время. Потом он опять срывался", – отметил Соседов.

Сергей поклялся любимой, что попробует забыть об алкоголе. Знаменитость прошла лечение в наркологической клинике. Завершив первый этап реабилитации, певец занялся своим внешним видом. Челобанов посетил салон красоты и модный бутик.

После косметологов и стилистов Сергей отправился в студию ток-шоу. Артист отметил, что очень скучает по семье. "Я до конца пить не брошу, потому что я люблю этот процесс. Но я в состоянии ограничить свою дозу. В свое время у меня хватило мощности с иглы спрыгнуть", – заявил Челобанов жене.

Напомним, Сергей Челобанов – певец и композитор, в начале 1990-х блистал на сцене вместе с Аллой Пугачевой. Однако сейчас его вспоминают лишь как любовника Примадонны. Музыкант моложе Пугачевой на 12 лет. Ее бурный роман с женатым отцом двоих детей длился три года. Ходили слухи, что даже на свою первую пластическую операцию, едва не окончившуюся трагически, Алла Пугачева решилась ради молодого возлюбленного.