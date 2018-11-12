В Сети появилось редкое фото молодой Пугачевой

Редкое фото Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram основатель группы "Ласковый май". В подписи к снимку Андрей Разин рассказал, как "продвинул" на столичную сцену Бориса Моисеева.

По версии Андрея Разина, все началось со съемок передачи "Утренняя почта" в 1985 году. Они проходили на борту теплохода "Грузия".

Андрей Разин участвовал в передаче как исполнитель песни "Ты и я". По словам певца, он настоятельно просил руководство Гостелерадио СССР, чтобы на подтанцовке у него было трио "Экспрессия" из Риги (главным действующим лицом в этом коллективе был молодой Борис Моисеев).

К просьбе Разина прислушались, трио пригласили. А после того как программу показали по Центральному телевидению, их заметила Алла Пугачева. Известная певица пригласила "Экспрессию" на съемки фильма "Пришла и говорю". "Боря Моисеев с Лолой и Людой переехали в Москву и успешно сделали карьеру. На фото Алла Пугачева и трио "Экспрессия", 1986 год", – написал Андрей Разин.

Напомним, недавно основатель "Ласкового мая" опубликовал в своем Instagram видео с концерта Аллы Пугачевой, которое было снято также в 1980-х годах. Примадонна тогда позволила себе несколько весьма вольных высказываний.

"Я еще чего-нибудь отчебучу. У меня наступает второе дыхание, а, может быть, это называется второй молодостью", – заявила Пугачева. Вдобавок певица отметила, что в ее возрасте женщины начинают увлекаться "молоденькими мальчиками". К настоящему времени ролик из микроблога Андрея Разина удален.