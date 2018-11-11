Больную Пугачеву защитили после жестокой травли

После того, как Алла Пугачева призналась в проблемах со здоровьем, которые не позволят ей принять участие в концерте Леонида Агутина, она стала объектом для полномасштабной травли. Примадонну заподозрили в неискренности – дескать, недомоганием она лишь прикрывает свое нежелание выступать.

"Я презираю людей, которые говорят гадости в отношении людей, тем более тех, которые болеют", – в разговоре с "Дни.ру" признался член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он напомнил, что гневные слова в адрес Примадонны посыпались на нее сразу после того, как она честно сказала о том, что не сможет выступить на вечере Леонида Агутина.

Эксперт даже предположил, о какого рода проблемах со здоровьем может идти речь. "Пугачева уже говорила о том, что у нее проблемы с ногами, вероятно сейчас эта болезнь обострилась", – напомнил он.

"Так может стоило бы просто пожелать народной артистке СССР скорейшего выздоровления, а не заниматься ее травлей в соцсетях, тем более, что она их читает и ей наверняка неприятно видеть всю эту "свалку в интернет-помойке", – поделился он советом с желчными пользователями Сети.

Впрочем, возможно критики не прислушаются к добрым словам Вадима Манукяна в связи с особенностями восприятия окружающего мира. "Складывается ощущение, что осеннее обострение для хейтеров Пугачевой не прошло даром", – подчеркнул эксперт.

Как писали "Дни.ру", 10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоялся юбилейный концерт Леонида Агутина, посвященный его 50-летию. На сцене должна была появиться и Алла Пугачева. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу.

"Мечтала выступить в концерте Леонида Агутина, и песня такая классная, но не смогу. Заболела. Леня, я тебя и твою музыку обожаю. Прости, что так получилось", – обратилась она к коллеге.

Многие фанаты решили, что Примадонна просто стала зазывалой на концерт артиста, ведь поклонники Пугачевой купили билет во многом именно из-за ее фамилии в афише. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.

