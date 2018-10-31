Веселую вдову распекли за неуместное поведение на поминках Караченцова

Поминальный обед стал поводом для скандала. В Сети раскритиковали вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину за то, как она вела себя во время христианского обряда.

Видео, на котором женщина громко и с воодушевлением призывает гостей выпить шампанского, спровоцировало шквал эмоций. Однако вдова Николая Караченцова сразу предупредила собравшихся, что никому не позволит плакать, поскольку артист этого не хотел.

Пользователи соцсетей посчитали, что, несмотря на последнюю волю актера, подобное поведение на поминках неуместно. "Просто какой-то пир во время чумы", "Дура... Простите", "Так вести себя вдове, на мой взгляд, аморально. Но я так поняла, что мадам Поргина любительница выпить, а пьяная женщина не может трезво оценивать свое поведение", "Поминки превратились в обычную пьянку", "Это уже за гранью добра и зла", "Фу, не стыдно ей?" – "распяли" вдову Караченцова пользователи Instagram.

Впрочем, у Поргиной нашлись и защитники. "Не судите жену. Она сделала все для Николая, чтоб он жил", "Не знаю... Может, это нервы", "Думаете, нервы выдержат такое??? Конечно, это шок и вот такая реакция на него", "Да ей памятник поставить за силу и терпение", – заступились за артистку читатели "Дни.ру".

Николай Караченцов умер 26 октября, не дожив день до своего 74-летия. Годом ранее у него обнаружили рак. Патриарх Кирилл совершил отпевание актера в храме Воскресения Словущего. Николая Караченцова похоронили на Троекуровском кладбище, рядом с космонавтом Георгием Гречко и заслуженной артисткой России Мариной Голуб.