"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым

Россия простилась с любимым несколькими поколениями актером. Тем временем, пока страна скорбит по Николаю Караченцову, украинцы радуются смерти артиста.

Талантом этого актера восхищаются люди разных национальностей и вероисповеданий. Однако находятся жестокие, циничные люди, которые способны превратить самое трагичное событие в фарс и пляски на костях.

Так, на YouTube появилось множество ужасающих комментариев украинцев под новостями о кончине Николая Караченцова. "Привет Кобзону и Чуркину", "Он умер, когда еще в аварию попал", "Протух овощ", "Сдох от рака легких – потому что всю жизнь чмокал табачище! Безмозглый!!!", "Мир стал чище и добрее. Пусть земля ему будет стекловатой﻿", "Хто це такой?﻿" – изощряются в "остроумии" некоторые из них.

Россияне возмутились открытым глумлением над памятью артиста и разнесли в Сети подобные комментарии, пристыдив их авторов. В свою очередь украинское издание "Обозреватель" опубликовало статью о том, как в Москве простились с артистом. Материал получил массу дизлайков от украинцев.

Напомним, Николай Караченцов умер 26 октября в больнице, не дожив день до своего 74-летия. Актера убили онкология, воспаление легких и отказавшие почки. Прощание с ним состоялось 29 октября в театре "Ленком". Похоронят артиста на Троекуровском кладбище Москвы.