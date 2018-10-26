Перед смертью Караченцов исповедался "Дни.ру"

Феликс Грозданов был последним из журналистов, с кем виделся актер. Николай Караченцов и вида не подал, что болен, – держался молодцом.

Николай Караченцов, несмотря на болезни и возраст, до последнего вел активную жизнь. Благодаря стараниям жены много ездил по миру, не пропускал важные театральные премьеры. Перед второй химией актера Культурный фонд Николая Караченцова банкетом и спектаклем отметил 15-летие. Была составлена программа развития организации на 2018 год, обсуждалось создание Фестиваля актерской песни Николая Караченцова.

Корреспондент "Дни.ру" Феликс Грозданов встретился с легендарным артистом в Санкт-Петербурге на премьере в театре "Русская антреприза имени Андрея Миронова", которым руководит его друг Рудольф Фурманов. Этот спектакль Николай Петрович планировал посмотреть еще в феврале 2017 года, но попал в аварию в Подмосковье – пришлось отменить поездку.

"Для нас этот театр – знаковое место, – рассказывала Поргина. – Во-первых, он находится в доме, где жил дед Андрея Миронова, с которым наша семья была дружна. Во-вторых, Коля часто играл на этой сцене. В 2005 году он попал в страшную аварию. Лица после столкновения у него не было – сплошное кровавое месиво. И опознали только по билету на ночной поезд в Санкт-Петербург – Коля должен был участвовать здесь в спектакле "Удивительная игра".

"Николай Петрович, как Вы себя чувствуете?" – поинтересовался корреспондент "Дни.ру" у любимого артиста. "У меня все хорошо. Я буду жить. Непременно буду жить..." – прошептал тот, улыбнулся и помахал рукой в камеру. Караченцов готовился к поездке в Израиль, на святую гору Афон и в Турцию. Он просто любил жизнь...