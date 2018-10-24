"Мать-перемать": отсудившей сына у Кержакова Тюльпановой врезали за наркотики

Блогер Лена Миро жестко высказалась о результатах суда, оставившего полуторагодовалого Артемия с женой футболиста. Александр Кержаков и Милана Тюльпанова никак не могут выйти из семейного конфликта без громких скандалов.

Миро высказалась в личном "ЖЖ", раскритиковав как решение суда, так и поддерживающих супругу спортсмена женщин. Она считает, что ребенка нельзя было оставлять с прошедшей реабилитацию в наркологическом центре Миланой Тюльпановой, а надо было отдать Александру Кержакову.

"Заявила, что никогда не была наркоманкой, а является хорошей матерью. Ну, немножко поела таблеточек, потому что не было настроения после смерти отца, но соскочила ведь! По ее словам – соскочила. А вот по моему мнению, бывших наркоманов не бывает", - написала Миро. Блогер утверждает, что футболист более достоин воспитывать общего сына, чем его жена.

Лена Миро отметила, что в России "положено" оставлять ребенка с матерью, и это необъективно, поскольку отец имеет на него такие же права. Она задается вопросом: "Почему куры во всех соцсетях так рады такому определению суда?" Курами Миро называет женщин, вставших на сторону Тюльпановой, а не Кержакова, и недалеких представительниц прекрасного пола.

"Все прекрасно понимают, что Милана Тюльпанова как мать не блещет достоинствами. Психически нестабильная. Принимающая. В общем, даже по сравнению со среднестатистической курицей, она – мать-перемать", – негодует Миро. "Все прекрасно понимают, что ребенку лучше остаться с отцом. Каким бы он ни был", – уверена блогер.

"Да, я – женщина. Адекватнейший человек, а не курица. Именно поэтому я считаю, что ребенок должен остаться не с Миланой, а с Кержаковым", – добавила Миро. Напомним, Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова право на ребенка 23 октября, пока идет их бракоразводный процесс.