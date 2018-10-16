Беременная Бледанс сделала заявление о смертельной зависимости

Поврежденные ядами сердце, печень и почки – такие картинки надо оставить на пачках сигарет. Эвелине Бледанс не понравилась инициатива Минздрава по "обезличиванию" упаковок с табачными изделиями.

Если пачки сигарет сделать просто белыми, это не отпугнет курильщиков. На них гораздо сильнее подействуют изображения поврежденных органов и грозные предупреждения, уверена Эвелина Бледанс. Актриса и телеведущая предложила свой вариант дизайна.

"Мне кажется, самое страшное и отталкивающее для курильщика – это те картинки последствий употребления табака, которые сейчас печатают на пачках. Выпускать просто белые пачки, на мой взгляд, не имеет смысла, лучше на этих белых пачках оставить устрашающие картинки – поврежденные органы, опухоли, бесплодие. Надо пугать и показывать ужасные последствия. Мне кажется, они сильнее влияют на психику курильщика", – заявила Бледанс изданию EG.ru.

Актриса прокомментировала инициативу Минздрава, которую озвучила глава ведомства. Вероника Скворцова рассказала, что одной из мер по борьбе с курением станет выпуск "обезличенных" сигарет – просто белые пачки без каких-либо логотипов.

Напомним, недавно 49-летняя Эвелина Бледанс решилась родить третьего ребенка – несмотря на то, что прогнозы медиков были не особо благоприятными. Звезда прошла через процедуру экстракорпорального оплодотворения и заявила, что беременна.

Рекомендации медиков актриса соблюдала недолго. Недавно звезда сняла на видео процесс поглощения торта и предложила его своим подписчикам. Эксперты из их числа предупредили телеведущую: ее неправильное питание может стоить здоровья малышу.