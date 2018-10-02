Сотникова с подружкой в бане уделала Волочкову

Российская фигуристка порадовала поклонников сексуальным фото из бани. 22-летняя спортсменка разместила снимок на своей странице в Instagram.

Олимпийская чемпионка 2014 года продемонстрировала идеальную фигуру. Снимок из парилки сделан в стиле а-ля Волочкова, ведь балерина известна своими эротическими фотосессиями. Похоже, Аделина способна уделать Анастасию в плане эффектности подобных кадров.

"Чистый кайф! А вы любите париться? Мне вот сегодня нужно было расслабить свои мышцы. Восстановление", – прокомментировала снимок Аделина Сотникова. "С легким паром", "Не поверю, что вы лупили друг дружку еловыми ветками", "Наверное, от массажистов нет отбоя", "Очаровательные красавицы", – обсуждают фото пользователи соцсети.

Примечательно, что юная фигуристка чувствует себя гораздо более взрослой, чем на самом деле. "Да я сама себя чувствую лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моей мудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила", – цитирует девушку RT. Сотникова призналась, что ей всегда интересно общаться с теми, кто старше нее.

Кроме того, спортсменка заявила, что ее главным минусом является нелюбовь к самой себе. "Несмотря на то, что я заслуженно шла к этому, отдала половину жизни за эту золотую медаль, я не стала звездой, у меня не выросла корона на голове. Мой главный минус – это нелюбовь к самой себе", – отметила Аделина.

Фигуристка призналась, что не может назвать себя эффектной красавицей. В этом ее всеми силами старается переубедить мама, и иногда у нее это получается.