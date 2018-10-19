Полиция сделала заявление о нападении на дом Максаковой

Украинская полиция задержала напавших на квартиру Марии Максаковой. Как выяснилось, мужчины сменили замки и потребовали очистить помещение.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook прокуратура Киева сделала заявление относительно нападения на квартиру Марии Максаковой, проживающей на бульваре Тараса Шевченко. Согласно данным правоохранителей, задержаны девять человек.

"В помещении находились сын Марии Максаковой и няня. Неизвестные, которые вели себя агрессивно, сменили на дверях замки и требовали освободить помещение. В дальнейшем девять человек, которые принимали участие в противоправных действиях, доставили в Шевченковское управление полиции", – сообщается в аккаунте учреждения.

Полиция возбудила дело по статье "Самоуправство". Максакова пока не прокомментировала неприятную ситуацию. Оперная дива убеждена, что к этому делу причастен бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам артистки, мужчина несколько лет преследует ее семью.

"Я полтора года судилась с Панаитовым, который украл у меня квартиру в Москве. Именно его с самого начала я подозревала в убийстве Дениса. Панаитов втерся в доверие к Денису, настаивал на его переезде на Украину, говорил, что ему там будет безопаснее. Потом он дал нам ключи от своей киевской квартиры и сказал: "Живите". При этом брал непосильно большую аренду – ежемесячно восемь тысяч долларов. В какой-то момент было принято решение, что я перепишу на Панаитова свою квартиру в Москве, а тот в ответ – на меня свою квартиру в Киеве. Хотя квартира в Москве в два раза дороже киевской, мы согласились на такой неравноценный обмен. 22 марта 2017 года к Панаитову перешло право собственности на мою московскую квартиру, а на следующий день Вороненкова застрелили", – рассказывала в интервью артистка.