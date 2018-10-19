После нападения в Киеве Максакова получила новый удар
В Сети бурно обсуждают новые события, которые произошли в жизни Марии Максаковой. В киевскую квартиру оперной певицы ворвались несколько неизвестных, однако в тот момент самой Марии там не было. В апартаментах находились лишь няня и маленький сын артистки.
До конца непонятно, что происходит в жизни Максаковой, поэтому заинтересованная общественность домысливает сама. Причем любопытствующие пользователи Сети по какой-то причине выступают против покинувшей Россию артистки.
"С ее миллионами и любовниками на улице не останется", "Как пришли в ее собственность эти квартиры, так и ушли...", "Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, глянь – зима катит в глаза... "Ты все пела, все плясала – так поди же попляши", "Да на певичку внимания мала. Надо придумать новость", "то , что она приехала в краину еще не дало ей таланта и хорошести (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы в Сети.
Отметим, что сама Максакова предпочитает хранить молчание о том, что конкретно случилось с ее жильем в Киеве. Напомним, что накануне, 18 октября, неизвестные взломали дверь в квартиру Марии и потребовали освободить помещение.
"Мне позвонила няня и сообщила, что в квартиру, где я живу, ломают дверь. Прямо сейчас дверь уже взломана, 15 человек стоят в коридоре и требуют собирать вещи. Полицию вызвали. Меня не было в это время в Киеве. Я очень нервничаю, уже вылетаю. Убедительно прошу правоохранительные органы немедленно отреагировать на ситуацию", – прокомментировала Максакова ситуацию в беседе с репортерами издания "Гордон".
Она убеждена, что к этому делу причастен бывший начальник Следственного комитета Одинцовского района Московской области Денис Панаитов. По словам Марии, мужчина уже несколько лет преследует ее семью.
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