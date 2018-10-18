Тайный муж Максаковой сделал громкое заявление
Вскоре после свадьбы Максакова заявила, что молодой муж продал ее семикомнатную квартиру стоимостью 100 миллионов рублей и скрылся с деньгами. Однако родные и друзья Халаева уверены, что певица использовала молодого супруга в своих целях. Однако тот факт, что Далхат ранее был замешан в махинациях с недвижимостью, говорит о том, что молодой юрист не так уж и прост.
Давняя подруга и бывшая соседка вокалистки Милена Дейнега уверяет, что супруг использовал артистку и разбил ей сердце. "У меня есть достоверная информация, что Мария Максакова сейчас находится на антидепрессантах. Она рыдает, не выходит в свет, она плачет. Эксклюзивная информация – от нашей общей подруги, ее зовут Ольга. Она живет в том же районе, где живет Мария. В таком состоянии ее не видел никто. Она ему поверила искренне. Она хотела от него ребенка. А он ее взял и предал", – заявила приятельница звезды в студии программы "На самом деле" Первого канала.
Однако лучший друг Халаева Мурат Кажаров опроверг слова Милены, мол, все с точностью до наоборот. Оперная дива влюбила в себя неопытного парня и использовала в своих целях. Мурат сообщил, что его друг искренне верил Марии и никогда бы не предал ее.
В конфликт Максаковой и Халаева невольно оказались втянуты и третьи лица. Мурат Мержоев, который купил злополучную квартиру, очень недоволен сложившейся ситуацией. В студию пришел знакомый покупателя, который представился Русланом Курбановым.
По его словам, Мурат не замешан в махинациях Марии и Далхата, он просто хотел приобрести недвижимость. "Для меня неудивительно, что Мурат смог ее купить. Он – выходец из Республики Ингушетия, он – выходец из состоятельной семьи. Его отец вел крупный бизнес и в России, и в Казахстане. К сожалению, его отец ушел из жизни несколько лет назад и оставил наследство сыну", – поведал присутствующим Курбанов.
"По моей информации, квартира была продана за 45 миллионов рублей, – продолжил Руслан. – Я не знаю, откуда взялась цифра в 100 миллионов. Я видел ценник, но я разговаривал лично с Муратом Мержоевым, он мне сказал".
По словам Курбанова, при совершении сделки стороны использовали общеизвестную схему, когда в договоре указывается заниженная цена, чтобы уйти от налогов, а оставшаяся часть суммы передается на руки, через расписку. Руслан полагает: после того как средства оказались у Далхата, тот улетел в Турцию, где, вполне возможно, встречался с Марией. "Но если деньги были переданы наличными, то перевезти их в Турцию невозможно", – рассудил знакомый Мержоева.
Примечательно, что друзья Далхата заявляют, что тот не получил ни рубля. Так как сумку с наличными похитили у покупателя неизвестные, а остальные 45 миллионов, которые должны были быть перечислены на его счет, не пришли – мужа звезды просто-напросто кинули.
Эксперты, присутствующие на съемках, не стали занимать чью-либо сторону. Они подозревают, что Мария и Далхат действовали сообща.
С редакцией программы связался сам Халаев. Он записал видеообращение, которое вывели на большой экран студии. "Я нахожусь у себя дома в Нальчике. Ни от кого не скрывался и не скрываюсь. Мой телефон функционирует 24 часа в сутки. По поводу Мержоева: денег я от него не получал. Мержоев играет в этой ситуации далеко не главную роль. Я надеюсь, правоохранительные органы в ближайшее время разберутся в этой ситуации и примут законные меры", – сообщил супруг артистки.
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