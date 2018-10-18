Дубцова со вздыбленной грудью довела до инфаркта

Ирина Дубцова порадовала поклонников горячей фотосессией для мужского журнала. Номер с откровенными фото российской певицы выйдет в ноябре, но возбужденные фанаты уже бурно обсуждают попавшие в Сеть снимки. Сообщается также о летальном исходе во время съемки – у фотографа не выдержало сердце.

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