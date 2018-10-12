Похудевшая Ирина Дубцова лишилась ноги

Недавно Ирина Дубцова презентовала новый клип, в котором продемонстрировала великолепную фигуру. А сейчас популярная исполнительница показала, чего ей стоило похудение.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Ирина Дубцова опубликовала фотографию, сделанную во время занятия с персональным тренером в зале. Артистку запечатлели во время очередного физического упражнения. В подписи Ирина обратилась к своему тренеру: "Слав, правая нога похудела ТАК, что исчезла 🤣🤣🤣 Что ты делаешь со мной, Слава..." – шутливо написала Дубцова. Действительно, снимок сделан таким образом, что создается впечатление, будто исполнительница лишилась одной конечности.

Отметим, что в последнее время артистка заметно похудела. Великолепную форму певица продемонстрировала в клипе на свою новую песню "Факт". Отметим, что уже более миллиона человек смогли оценить музыкальную композицию на YouTube. "Я люблю вас ! Спасибо за ваш интерес, за ваши лайки и за вашу критику!" – обратилась к многочисленным поклонникам счастливая Дубцова.

Певица не стоит на месте. Так, Ирина успевает не только писать, записывать, исполнять песни, но и сниматься для различных изданий и проектов. В той же социальной сети Дубцова опубликовала фотографию обложки свежего номера популярного мужского журнала. На ней артистка, облаченная лишь в провокационное нижнее белье, запечатлена крупным планом. "Поздравляю своей формой и содержанием самый читаемый мужской журнал в России #MAXIM с 200-м юбилейным номером 🔥🔥🔥", – написала Ирина.

Поклонники пришли в восторг. "Вау, просто шикабэлло (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вово поолееегче", "На итальянскую актрису похожа", "Шикарна", "Уффффф горячая", "Прекрасная!", "Ух ,Ирусик 🔥🔥🔥🔥🔥 У читателей журнала точно будет пульс 139", "Ваааууу😍😍😍 Ирина, просто бомбическое фото💣🔥💣🔥💣 Я, к счастью, не мужчина , но просто восхищена от души!!!" – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.