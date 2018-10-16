Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова

Алла Пугачева поздравила Николая Баскова с днем рождения, выложив их совместное фото. Однако поклонники неоднозначно отнеслись к публикации.

Накануне, 15 октября, день рождения справил "золотой голос России" Николай Басков. "Натуральному блондину" исполнилось 42 года. Артиста поздравили друзья из отечественного шоу-бизнеса, не осталась в стороне и Алла Пугачева.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Примадонна выложила фотографию, на которой запечатлена вместе с именинником. "Колюня с днем рождения! Живем дальше (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Пугачева.

Снимок произвел неоднозначное впечатление на подписчиков. Одни буквально не узнали Примадонну, другие сочли, что артистка слишком похудела: "Алла вот ты высыхла", "Алла, восхищаюсь Вами! Вы пример для всех нас! Так держать!", "Алла Борисовна не мучайте себя диетами и Коля Басков выглядит не важно это все диета ..да фигура хорошо от диеты но глаза выдают когда человек сидит на диете. Один раз живем надо есть и мясо и сладкое, что бы глаза горели от радости", "это примадонна?", "Я тоже не узнала( сильно изменилась из за этих пластик(", "Офигеть, Алла выглядит моложе Коли", "Она скоро и моложе Галкина будет с этими ухищрениями хирургов..."

К слову, 14 октября 55-летие справил именитый дизайнер Валентин Юдашкин. На протяжении многих лет Пугачева является музой модельера. В своем аккаунте артистка опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с мэтром. "Всегда рядом. С днем рождения!!!" – написала певица.