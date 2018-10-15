Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина

Примадонна поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео с сыном Гарри. Однако пост вызвал не только положительные комментарии.

"Весь в папу. Весь в заботах по дому", – подписала ролик певица. В нем мальчик занимается "строительными работами", умело орудуя инструментами.

Поклонники восхитились тем, что малыш растет рукастым мужчиной и с малых лет "помогает" родителям. "Вы с Максимом отличная пара! Дети ваши – это просто шедевр! Самые классные дети нашей эстрады!", "Милые чудесные дети, замечательные родители Алла и Максим! Счастья на многие годы нашей любимой семье!", "Какие красивые, умные, талантливые и воспитанные дети! Счастья, здоровья, и пусть радуют вас и нас своими успехами!" – прокомментировали видео подписчики.

Но нашелся настойчивый фолловер, который всеми силами пытался убедить артистку в том, что благоверный ей изменяет. Да не с кем-то, а с телеведущей, бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина Юлией Барановской.

При этом поклонник считает, что Филипп Киркоров до сих пор любит Примадонну. "Дорогая Алла Борисовна, Гарик очень похож на Филиппа, Вы заметили? Алла, Максим Вам изменяет с Барановской. Вы видели, как он Барановскую посадил на плечо? Как Вы ему вообще верите? Вас только любит Ваш гений Филипп и больше никто!" – написал фолловер.

Слухи о том, что Галкин закрутил роман с Барановской, ходят уже не первую неделю. Барановская заявила, что вся информация о любовных отношениях с Галкиным – ложь, ничего подобного между ней и юмористом нет. Журналистам удалось связаться с артистом, но тот попросил никогда не звонить с подобными вопросами и продолжил хранить молчание.

Слухи поползли после того, как актер Дмитрий Нагиев опубликовал в своем микроблоге видео, на котором заметно, что Юлия сидит на плечах у Максима. Однако на том видео запечатлены и другие знаменитости, включая самого Нагиева.