Горько рыдающую Пугачеву утешил молодой фаворит

Вскоре на нашей эстраде появится новая звезда – певец Алишер. Молодого исполнителя продвигает Алла Пугачева.



Стилист Примадонны Алишер решил попробовать себя в качестве вокалиста. На днях он представил общественности свой дебютный альбом под названием "Скажи мне, Алла!" Музой начинающего певца стала 69-летняя Алла Борисовна.

Примадонна также приняла участие в съемках первого клипа будущей звезды эстрады. По словам Алишера, артистку так тронула его музыка, что она горько разрыдалась прямо перед камерой. Стилисту даже пришлось утешать ее в объятиях.

"Больше всего на свете, не хотел бы видеть плачущей Аллу Борисовну, но так получилось, что во время сьемки клипа, она настолько глубоко пропустила через себя текст песни, которую я пел, что слезы потекли ручьем. В этот момент песни мне надо было подойти к ней и спеть ключевые слова конкретно ей, но увидев слезы Аллы, у меня подкатил ком в горле и я не смог произнести ни одного слова, и я просто обнял ее и сам заплакал (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – рассказал стилист.

"Да, я понимал что это просто сьемка клипа, это просто песня, но именно в этот момент мне стало ясно, почему миллионы людей любят Аллу Пугачеву, потому что она верит искренни, в то что поет и эти чувства и эмоции передает всем нам со сцены. Когда я обнял Аллу Борисовну, мне казалось, что ее обнял весь мир, что бы она не плакала. Я вообще не ожидал этого. Слава Богу наш оператор, успел все снять. Эти эмоции непередаваемы и они только один раз, только в эту секунду и навсегда. Спасибо Вам, Алла Борисовна, за это счастье, вместе творить ! Мы Вас ОЧЕНЬ ЛЮБИМ !!! Клип очень скоро выйдет ! Простите за ошибки, если че", – написал Алишер после съемок в личном Instagram.

К слову, это не первый стилист певицы, который решил попробовать свои силы на сцене. Вспомнить хотя бы Сергея Зверева, который с легкой руки Примадонны тоже когда-то запел. Кстати, свою первую песню "Алла" тот также посвятил Пугачевой.