Магазин для бедных соблазнил Пугачеву скидками пенсионерам с детьми

Новость о том, что Примадонна ходит в супермаркеты для простых смертных, взорвала интернет. Одни считают, что певица не обязана есть золотыми ложками и окружать себя роскошью да слугами. Другие глумятся, что-де она приходит в магазины для бедных на экскурсию. Третьи уверены, что королева пиара, коей является артистка, все спланировала, зная, какая шумиха начнется.

Внимательные пользователи подметили, что Пугачева появилась в супермаркете в часы, когда там действовала скидка для пенсионеров. Примадонна прознала, что на все напитки и продукты с 9 до 13 часов по предъявлению социальной карты москвича действует скидка 10%. Кроме того, по средам в этом магазине полагается скидка и за посещение с детьми. Стало быть, Гарри оказался в тележке для продуктов неслучайно.

Аллу Борисовну можно понять. Она давно на заслуженном отдыхе, получает около 50 тысяч в месяц (с учетом доплаты мэра Москвы за звание народной артистки и пособия ликвидатору аварии на ЧАЭС). А ведь, как писал Чехов в "Чайке", есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись...

Максим Галкин поспешил оправдаться за визит жены в магазин, где отовариваются малоимущие граждане, а работают продавцы из азиатских республик. "От цены на товар разве напрямую зависят его свежесть и качество? Вы никогда не покупали плохие продукты в дорогих магазинах и хорошие в доступных? По‑моему, это снобизм – избегать недорогих магазинов", – отметил юморист.

Очевидно, "ловить хайп" Пугачеву научил пятый муж. Мол, надо быть ближе к народу, на носу юбилей, так что стоит напомнить о себе, Алла. Накануне 65-летия ты же ходила в ГУМ есть мороженое, где с простым народом сняла кадры для фильма о себе. А перед 70-летием только ленивый на напишет об этом походе в магазин, даже если ты ничего не купишь, тем более что холодильники у нас в замке трещат от еды...