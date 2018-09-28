Оскандалившийся Киркоров оказался под гипнозом Пугачевой

Певца Филиппа Киркорова требуют отдать на перевоспитание. Лучше всех на роль учителя подойдет Алла Борисовна Пугачева, которая является для артиста непререкаемым авторитетом.

Филипп Киркоров не сходит с первых полос желтой прессы, а его имя вот уже несколько недель у всех на устах. Его скандальный клип "Ибица", который он создал вместе с Николаем Басковым, не дает покоя нашим соотечественникам. Кто-то предлагает лишить поп-короля звания народного артиста за матерщину и непотребство в кадре, кто-то требует навсегда отправить его из дождливой России в теплую Болгарию.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян поделился с Dni.Ru своим видением ситуации. Аналитик сообщил, что для Киркорова существует только один авторитет – это Пугачева и только она может выправить ситуацию.

"Предлагаю Филиппа Бедросовича вернуть Алле Борисовне на перевоспитание. Все же под ее пятой он вел себя куда скромнее и его творчество вызывало больше позитивных эмоций у интеллигентных людей. Надеюсь, что Максим Галкин не будет ревновать. Без ее чуткого контроля Киркоров то с Бузовой спутается, то на Баскова дерьмо опрокинет. Шестой десяток человеку, а он все в детство играет" – резюмировал Манукян.

Отметим, что в нашей стране каждый знает о трепетном отношении Филиппа к Примадонне. Артист боготворит экс-супругу и при каждом удобном случае поет ей дифирамбы.

Алла Борисовна давно живет в счастливом браке с юмористом Максимом Галкиным, однако общение с поп-королем не прекратила. Более того певец является постоянным гостем ее замка и является близким другом семьи.

Примечательно, что эта беззаветная любовь Филиппа к Примадонне слала причиной возникновения множества слухов. Звучали даже версии, что Пугачева гипнотизирует, каким-то образом Киркорова. Поговаривали, что "заклятье" супруги распространилось даже на творчество певца и много лет он посвящал песни только экс-жене. Видимо, в последние несколько лет чары ослабели или вовсе развеялись.