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Страдающая от опухоли мозга звезда "Дома-2" экстренно госпитализирована

Ирина Агибалова. Фото: instagram.com/agibalova_irina
Ирина Агибалова попала в больницу. Она почувствовала себя плохо во время отдыха на Кипре.

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Экс-участница телестройки вызвала скорую помощь из-за резкой боли в левом боку. В настоящее время ее лечат антибиотиками.

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По словам Агибаловой, медики поставили ей редкий диагноз. Она призналась, что чувствует себя плохо. "Придется платить за лечение, так как я не оформила страховку на эту поездку. Пока еще постельный режим, полный голод, можно только воду и чай без сахара. Из-за голода начался приступ мигрени", – цитирует звезду реалити-шоу StarHit.ru.

Ирина Агибалова поделилась снимком из клиники с поклонниками в Instagram. Подписчики пожелали Ирине Александровне скорейшего выздоровления.

Отметим, что на Кипре у семьи Агибаловых есть апартаменты. Несколько лет назад ее дочь Маргарита Марсо решила приобрести жилье, где бы они все могли отдыхать.

Ирина Агибалова. Фото: instagram.com/agibalova_irina

Напомним, на протяжении нескольких лет Ирина Агибалова страдает от головных болей. Зачастую ей не помогают даже сильные препараты. А недавно в мозге звезды "Дома-2" врачи обнаружили новообразование, к счастью, доброкачественное. Медики советуют ей не нервничать, чтобы опухоль не преобразовалась в раковую.

Агибалова теперь постоянно проходит плановые обследования. К врачу ходит раз в полгода. В связи с диагнозом она пересмотрела рацион и стала принимать витамины. 

Автор: Валерия Нарская12 октября 2018, 18:53
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