Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга

Звезда "Дома-2" Ирина Агибалова страдает от опухоли мозга. Мигрени страшно мучают бывшую участницу телестройки, и даже помощь специалиста не спасает лишь на время.

На протяжении нескольких лет Ирина Агибалова страдат от головных болей. А не так давно в мозге звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" врачи обнаружили новообразование, к счастью, доброкачественное. Тем не менее, Агибалова пытается вылечиться, и даже обратилась к остеопату. "Массажист спасает меня на время от страданий, но он не волшебник, хоть и отличный специалист", – цитирует Агибалову Starhit.

Более того, Ирина переживает из-за того, что опухоль перестала уменьшаться, а головные боли лишь усилились. Всему виной стресс, который на протяжении долгого времени переживает бывшая участница телепроекта, из-за конфликта с другой звездой "Дома-2" Татьяной Африкантовой. Как пожаловалась Агибалова, едва она вспоминает о разногласиях с Африкантовой, то у нее начинается дикая головная боль, от которой не спасают даже медикаменты.

Впрочем, это не се беды. которые свалились на Ирину. Два года назад она сделала УЗИ молочных желез, и маммолог выявил фиброзно-кистозную мастопатию. "Кисты огромные, и их очень много, в подобных случаях часто приходится удалять молочную железу, так поступила актриса Анджелина Джоли. Но мой хирург сказал, что операция очень тяжелая и пока мне не нужна", – рассказывала в интервью Агибалова. В итоге Ирине откачали из груди лишнюю жидкость и назначили двухмесячное лечение.

Публикация от Ирина Агибалова ✔️ (@agibalova_irina) Май 8 2017 в 11:55 PDT

По словам врачей, консультирующих Агибалову, причиной проблем со здоровьем могли стать стрессы. "Я очень тяжело переживала уход с проекта "Дом-2", семья два месяца вытягивала меня из депрессии. Сколько грязи на меня вылили… Сегодня на проекте никто не знает о моих проблемах, хотя я часто прихожу в гости, мелькаю на телестройке и на ток-шоу, посвященном "Дому". Да и не хотела бы я, чтобы некоторые были в курсе – у меня там столько недоброжелателей" – отметила Ирина Аибалова.