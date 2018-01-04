Рыжий "Иванушка" лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева

Певец из группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов подвел итоги 2017 года. Справляться с трагедиями ему помогал алкоголь.

Артист не скрывает, что из-за утрат был вынужден фактически уйти в запой. Это помогало избавляться ему от грустных мыслей.

"Год у меня был просто отстойным, чрезвычайно трагическим. После всех этих событий я бухал и работал", – заявил он. Григорьев-Аполлонов добавил, что творчество стало для него единственной радостью.

На 2018 год у певца амбициозные планы. "Я планирую отдохнуть, привести в порядок свои мысли и чувства. А еще я там буду волонтером, возьму с собой два огнетушителя и буду тушить вулкан! Я еле-еле отвоевал себе трехнедельный отпуск", – отметил артист. Затем он снова планирует вернуться к музыке.

Публикация от Григорьев-Апполонов Андрей (@ryrik) Ноя 15, 2017 at 3:58 PST

Напомним, что для Григорьева-Аполлонова 2017 год действительным был крайне неудачным. Сначала умер его друг, бывший член группы "Иванушки Intarnational" Олег Яковлев. Спустя всего месяц умерла сестра артиста Юлия.

Все это сильно подкосило певца. Как писали Dni.Ru, одно время он даже отказывался общаться с прессой, но затем вернулся в мир шоу-бизнеса.