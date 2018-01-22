Боярскую в порно ждал бешеный успех

Недавно в Сети появились фотографии обнаженной Елизаветы Боярской. Однако блогер Лена Миро, увидев снимки, была разочарована.

На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро опубликовала несколько фотографий обнаженной Елизаветы Боярской. На черно-белых снимках популярная актриса позирует по плечи, с распущенными волосами. Получившиеся кадры явно не порадовали Миро.

Своими впечатлениями Лена поделилась с подписчиками. Для начала блогер дала понять, что не в восторге от актерских способностей Елизаветы Боярской. "Когда женщине сказать нечего, она вываливает наружу сиськи. Способ действенный, чего уж. Вот и Лиза Боярская, та еще актриса, устав пытаться поразить зрителя своим "талантом", снялась обнаженной. Фотограф так и сказал: "Лиза – шикарная женщина. Я умышленно не говорю – актриса, так как это для меня стоит на втором месте". К сожалению, Лиза ограничилась полумерами. Вместо того, чтобы вывалить все преимущества, она показала их только фотографу. Зрителям достались только "объедки", – прокомментировала Миро фотографии Боярской.

Лена высказала мысль, что Елизавете следует найти себя в иной сфере деятельности. Почему-то блогер сделала вывод, что Боярская сорвала бы куш в съемках порно или на кухне. "Я уж не знаю, как отнеслись близкие Лизы к ее обнажению перед фотографом, но им бы все-таки стоит задуматься, что женщине делать дальше. Актриса из Боярской не вышла. Сиськи показывать не хочет. В порно, как я понимаю, ее бы ждал бешеный успех, но и тут – никаких подвижек. Может быть, Лизе уже стоит заняться домашним хозяйством?" – задала риторический вопрос Лена Миро.