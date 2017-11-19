Боярская впервые показала лицо ребенка

Известная актриса Елизавета Боярская опубликовала необычное видео. В кадр случайно попал ее пятилетний сын Андрей.

Ролик появился на личной странице артистки в социальной сети Instagram. Она обратилась к подписчикам за помощью: актриса попросила поддержать ее компанию в конкурсе.

Однако многие обратили внимание не на речь Боярской, а на ее сына, который прыгал на заднем плане. Некоторым даже удалось разглядеть лицо мальчика. До этого актриса его не показывала, считают комментаторы.

Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) Ноя 17 2017 в 12:12 PST

Многие принялись обсуждать, на кого похож сын Боярской. Поклонники пришли к выводу, что Андрей – копия отца, актера Максима Матвеева.

Напомним, несколько ранее пятилетнего Андрея вывел в свет его дедушка Михаил Боярский. Певец появился на открытии кинофестиваля детских и семейных фильмов "Солнечный остров" вместе со своей женой.

Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Спустя два года у пары родился сын Андрей.