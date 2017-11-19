Боярская впервые показала лицо ребенка
Ролик появился на личной странице артистки в социальной сети Instagram. Она обратилась к подписчикам за помощью: актриса попросила поддержать ее компанию в конкурсе.
Однако многие обратили внимание не на речь Боярской, а на ее сына, который прыгал на заднем плане. Некоторым даже удалось разглядеть лицо мальчика. До этого актриса его не показывала, считают комментаторы.
Многие принялись обсуждать, на кого похож сын Боярской. Поклонники пришли к выводу, что Андрей – копия отца, актера Максима Матвеева.
Напомним, несколько ранее пятилетнего Андрея вывел в свет его дедушка Михаил Боярский. Певец появился на открытии кинофестиваля детских и семейных фильмов "Солнечный остров" вместе со своей женой.
Елизавета Боярская вышла замуж за Максима Матвеева в 2010 году. Спустя два года у пары родился сын Андрей.
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